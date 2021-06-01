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Владимир Путин: строительство метро в Челябинске будет завершено

Политика, 17:59 30 июня 2021

kremlin.ru

Завершение строительства метро в Челябинске обойдется в 40 млрд рублей, деньги на это есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Челябинское метро действительно долгострой, доставшийся нам еще с советских времен, отметил глава государства. "Челябинск - не единственный город, который столкнулся с такой проблемой", - добавил он.

В Челябинск выезжал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он докладывал президенту, что вопрос о завершении строительства метрополитена в уральском городе-миллионнике проработан. Метро встроят в транспортную систему Челябинска, соединив его с трамвайной сетью.

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