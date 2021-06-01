Губернатор Тюменской области провел совещание по итогам прямой линии президента

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области

Совещание с членами правительства Тюменской области и главами Уватского и Абатского районов провел глава региона Александр Моор по итогам прямой линии президента России Владимира Путина.

Светлана Штрахова из с. Абатское рассказала главе государства, что длительное время не может найти работу. Ранее она работала администратором гостиницы и была уволена в связи с ликвидацией предприятия в 2017 году. С сентября 2017 года состояла на учете в центре занятости Абатского района, получала пособие по безработице и материальную помощь. Ей предлагали варианты возможного трудоустройства. В 2020 году она была трудоустроена на временное место администратора в Абатский молодежный информационно-деловой центр, где работает и сегодня.

По поручению губернатора со Светланой Штраховой связался директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. Он сообщил, что после завершения периода временной работы ей предложат варианты трудоустройства. Эту работу проведет служба занятости совместно с администрацией Абатского района.

Отметим, что на сегодня в Тюменской области создали более 32 тыс. свободных рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,15%, что кратно ниже периода пандемии, а коэффициент напряженности на рынке труда - менее 0,4%.

Житель пос. Демьянка Уватского района Тарлан Тагиров пожаловался президенту на большие суммы в квитанциях за ЖКУ. Выяснилось, что жителям домов в пос. Демьянка произвели перерасчет за коммунальные услуги. Итоговый счет оказался значительного ниже суммы, показанной в эфире прямой линии. Новые квартиры взамен старых, находящихся в собственности, передавали по договору мены, поэтому владельцам пришлось доплатить разницу в стоимости. Такова норма закона.