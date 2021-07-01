Тюменцы могут стать наставниками в программе "Сириус. Лето: начни свой проект"

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Открыта регистрация студентов на позиции наставников в программе "Сириус. Лето: начни свой проект". Регистрация продолжится до 1 сентября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Благодаря программе школьники cмогут найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными проблемами науки, технологии, бизнеса, а также наставника из числа студентов региональных вузов.

Работать над проектами участники будут в течение всего следующего учебного года. Условия участия смотрите на сайте Образовательного центра "Сириус".

В проекте могут участвовать в качестве наставников студенты старших курсов бакалавриата и специалитета, магистры и аспиранты.

Зарегистрироваться наставником здесь.