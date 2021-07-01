  • 1 июля 20211.07.2021четверг
  • В Тюмени 30..32 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольск в 2020 году посетили более 100 тыс. туристов

Общество, 13:51 01 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 105 тыс. туристов побывали в Тобольске в 2020 году.

Такие цифры на заседании городской думы привел глава Тобольска Максим Афанасьев. По его словам, на сокращение числа туристов повлияла пандемия и отмена массовых мероприятий.

"Событийный туризм в нашем городе – одно из самых развитых направлений. Весь прошлый год мы посвятили поиску альтернативных решений, развитию новых видов, возможных к существованию в условиях пандемии. Ко дню области мы пустили пробный шар – мотопробег по пяти городам региона. Встречали парусную экспедицию, в течение года проводили авто-квесты. Активнее обычного работали онлайн: транслировали познавательные циклы о Тобольске", - отметил Максим Афанасьев.

Всего на территории Тобольска расположено 224 объекта культурного наследия, из них в муниципальной собственности - 54. По этим объектам муниципалитетом ведутся работы по консервации и охране.

В 2020 году закончены работы по восстановлению здания богадельни при Богородицкой церкви. Скоро она распахнет свои двери перед жителями и гостями города. Начата разработка проектной документации по сохранению здания девичьего приходского училища на ул. Мира и для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте "Дом Неводчикова", расположенного по адресу Хохрякова, 10.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольск , туристы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 01.07.2021В Минздраве РФ заявили о начале повторной вакцинации от COVID-19
13:51 01.07.2021Тобольск в 2020 году посетили более 100 тыс. туристов
13:48 01.07.2021Четыре человека с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки
13:46 01.07.2021Главный государственный жилищный инспектор региона встретилась с жителями Демьянки, которые обратились на прямую линию президента