Тобольск в 2020 году посетили более 100 тыс. туристов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 105 тыс. туристов побывали в Тобольске в 2020 году.

Такие цифры на заседании городской думы привел глава Тобольска Максим Афанасьев. По его словам, на сокращение числа туристов повлияла пандемия и отмена массовых мероприятий.

"Событийный туризм в нашем городе – одно из самых развитых направлений. Весь прошлый год мы посвятили поиску альтернативных решений, развитию новых видов, возможных к существованию в условиях пандемии. Ко дню области мы пустили пробный шар – мотопробег по пяти городам региона. Встречали парусную экспедицию, в течение года проводили авто-квесты. Активнее обычного работали онлайн: транслировали познавательные циклы о Тобольске", - отметил Максим Афанасьев.

Всего на территории Тобольска расположено 224 объекта культурного наследия, из них в муниципальной собственности - 54. По этим объектам муниципалитетом ведутся работы по консервации и охране.

В 2020 году закончены работы по восстановлению здания богадельни при Богородицкой церкви. Скоро она распахнет свои двери перед жителями и гостями города. Начата разработка проектной документации по сохранению здания девичьего приходского училища на ул. Мира и для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте "Дом Неводчикова", расположенного по адресу Хохрякова, 10.

Евгений Новоселов