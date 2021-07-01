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Тюменцу пришлось заплатить штрафы на 300 тыс. рублей, чтобы отдохнуть за границей

Общество, 16:38 01 июля 2021

twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

Более 300 тыс. рублей задолжал тюменец за неоплаченные штрафы в ГИБДД, сообщает УФССП Тюменской области.

25-летний мужчина нарушая ПДД, с оплатой штрафов не спешил. В отношении должника были применены меры принудительного воздействия. Сначала его ограничили в праве выезда за пределы страны. Затем сотрудники ведомства копию исполнительного документа отправили по месту работы неплательщика с целью удержания ежемесячно 50% из его заработной платы. Также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга.

Вскоре молодой человек приобрел путевку в Турцию. Судебный пристав разъяснил ему, что ограничение на выезд может быть снято только в случае полной оплаты задолженности. В итоге тюменец рассчитался со всеми долгами, а также оплатил исполнительский сбор.

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# долги , судебные приставы

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