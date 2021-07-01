Тюменцев приглашают на речную прогулку с оперной исполнительницей Эльвирой Саниевской

| Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения

Солистка Тюменской государственной филармонии, оперная певица, лауреат международного конкурса Беллини в Италии Эльвира Саниевская выступит со своей программой "Water OPERA" на теплоходе Тюменской судоходной компании 8 июля, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Гости вечера смогут насладиться на белоснежном теплоходе отменным сопрано Эльвиры Саниевской и полюбоваться живописными видами на Троицкий монастырь, Вознесенскую церковь и другие достопримечательности Тюмени под живую музыку.

На теплоходе запланировано 2 концерта 8 июля – в 18 часов и 19 часов 15 минут. Отправление - от пристани Тюменской судоходной компании, со стороны ул. Республики. Зарегистрироваться на рейс и приобрести билеты можно на сайте.