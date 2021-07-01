В Тюмени следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели 21-летнего молодого человека на оз. Верхнее кривое в Тюмени выясняют следователи. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По предварительным данным, 30 июня молодой человек во время купания на озере Верхнее кривое, расположенное на 11-м км Салаирского тракта. Внезапно он скрылся под водой, не смог выплыть", — сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Прибывшие на место сотрудники службы спасения с использованием специального снаряжения извлекли тело из водоема. Обстоятельства трагедии выясняются. Проводится судебно-медицинское исследование.