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Тюменцы устроили обеденный перерыв в бассейнах на улице

Общество, 15:47 01 июля 2021

МТЦ "Космос"

Обеденный перерыв в надувных бассейнах на прилегающей территории устроили сотрудники МТЦ "Космос" 1 июля. Когда на улице плюс 39 градусов сложно находиться в кабинетах, поэтому решено было устроить водные процедуры.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель Театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

"Сегодня плюс 39 градусов, и мы решили объявить день лучшего обеденного перерыва. С соблюдением всех противоэпидемических мер, а нас было намного меньше, чем 50 человек, и с соблюдением социальной дистанции устроили надувные бассейны и плескались в них час по очереди", - говорит она.

Акция, которая прошла с 14 до 15 часов, привлекла большое внимание окружающих. Пассажиры в автобусах не без зависти смотрели на происходящее, а прохожие доставали телефоны. Кстати, в бассейнах специалисты молодежного центра продолжали работать.

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Возможность окунуться в воду самого большого бассейна, предоставленного "Космосу" партнерами, получили и дети, которые в это время проходили мимо, гуляли в округе.

По словам Александрины Шаклеевой, подобный обеденный перерыв под ярким солнцем в воде они планируют повторить. Тем более что после такого отдыха работоспособность сотрудников увеличилась, уровень креатива и позитива вырос, добавила она.

Анжела Лебедева

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# жара , МТЦ Космос , отдых

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