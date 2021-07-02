Экскурсия о таинственной стороне творчества пройдет в музейном комплексе в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксклюзивная экскурсия "Мистика или совпадение? Таинственная сторона творчества русских классиков" пройдет в Музейном комплексе им. Словцова в Тюмени 2 июля в 19 часов, сообщают организаторы.

"Художники – люди необычной профессии. На протяжении многих сотен лет их творения вызывают у зрителей самые разные эмоции. Разумеется, не обходилось без мистификаций. Иногда появлялись в истории искусства произведения, которые благодаря цепочке странных совпадений, трагических случайностей или загадочных случаев обретали ореол таинственности", — рассказали в музейном комплексе.

О таких картинах и об их авторах с тюменцами поговорят на выставке "Шедевры художественной коллекции".

Стоимость: 100 рублей (+200 рублей за вход на выставку). Льготным категориям граждан оплачивать выставку не нужно.

Возрастная категория: 6+.