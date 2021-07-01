Тюменцы еще успевают подать заявки на конкурс президентских грантов в области культуры, искусства и креативных индустрий

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на конкурс президентских грантов на проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий продолжится до 23 часов 30 июля. Общая сумма грантов - 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УФО.

Подать заявки на грантовую поддержку могут некоммерческие организации (за исключением государственных), муниципальные учреждения и впервые - коммерческие организации и творческие личности, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели.

На конкурс могут быть представлены: проекты в области культуры и академического (классического) искусства; межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты; образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии); проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий; проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр); проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий; стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий; проекты в области современной популярной культуры.

Конкурс проводится по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".

Заявки принимают на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Итоги подведут 15 сентября. На реализацию проектов отведено 18 месяцев: с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года. Победители конкурса смогут компенсировать затраты на проекты, реализация которых началась до получения грантовой поддержки.