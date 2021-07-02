Более 800 ямальских школьников отдохнут в Тюменской области

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Рекордное количество ребят с Ямала отдыхают в детских лагерях в 2021 г. Школьники получили почти 6 тыс. бесплатных путёвок, почти все - на море. Более 800 школьников отправятся в тюменскую "Ребячью Республику".

Об этом глава ЯНАО Дмитрий Артюхов написал в своем Instagram.

По его словам, в 2021 году удалось отправить на отдых в два раза больше детей, чем в прошлом году. Родители оплачивают только проезд до лагеря, остальные затраты берет на себя округ.

"Обсудили с родительским активом, как наш детский отдых можно улучшить. Главный вопрос - дорога. Полностью согласен, несколько суток на поезде - не то, как она должна быть организована. Поручил департаменту молодежной политики и туризма и авиакомпании "Ямал" проработать маршруты на будущий сезон так, чтобы трансфер стал быстрым и удобным", - отметил глава округа.

Для детей младшего и среднего школьного возраста в округе решено подготовить игровые наборы. Их выдадут всем, кто летит на юг с Ямала без пересадок рейсами авиакомпании "Ямал".

"Летний отдых на море - залог здоровья и хорошего настроения: на видео - ямальская смена @svoya.smartcamp в Евпатории. Желаю всем нашим ребятам отлично провести время и набраться сил к новому учебному году!"- пожелал Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева