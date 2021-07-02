Кибермошенники крадут у тюменцев около 200 тысяч рублей в сутки

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

На 10% увеличилось число преступлений в сфере IT-технологий и компьютерной информации в Тюменской области. Кибермошенники ежедневно крадут у жителей региона 200 тыс. рублей. Рекордная сумма за сутки достигала до 8,5 млн рублей.

Такие данные прозвучали на заседании координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области, которое в режиме ВКС провел вице-губернатор Сергей Сарычев.

Для борьбы с кибермошенниками в полиции созданы специальные подразделения. Раскрываемость дел растет, но способы и технологии обмана становятся разнообразнее.

"Важную роль играет разъяснительная работа. В регионе развернута большая информационная кампания, полиция прилагает немалые усилия, однако преступность в этом направлении продолжает расти. Поэтому нам нужно сильнее сконцентрироваться на решении этой проблемы и совместно сделать все возможное для того, чтобы наши жители реже попадались на уловки преступников", – заявил вице-губернатор.

В целом, в Тюменской области по итогам первого квартала сохранилась тенденция к снижению числа преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.