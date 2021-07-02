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В Тюмени пройдет чемпионат по гонкам на самокатах

Общество, 19:05 02 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

Чемпионат Тюмени по гонкам на самокатах пройдет в Кулига-Парке (Ирбитский тракт 32км) 4 июля, старт в 14 часов.

Участниками могут стать те, кто старше 6 лет. При этом не обязательно иметь собственный самокат, его могут выдать организаторы чемпионата.

"Трасса для чемпионата находится у гостевого комплекса. Приезжайте получить порцию славы, народной любви и приятные призы от партнеров", - отметили в Кулига-парке.

Зарегистрироваться на чемпионат нужно по ссылке.

Подробности по телефону: +7-922-267-1600.

Анжела Лебедева

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# Кулига-парк , самокат

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