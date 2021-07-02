Тюменская область получит более 30 млн рублей на диспансеризацию переболевших COVID-19

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду

31 млн 466,4 тыс. рублей получит Тюменская область из федерального бюджета для проведения углубленной диспансеризации людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Средства будут выделены территориальным фондам обязательного медицинского страхования из резервного фонда правительства.

Решение принято после одобрения комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата, который входит в эту парламентскую комиссию от фракции "Справедливая Россия". Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Александр Ремезков.

"Мы поддерживаем инициативу Владимира Путина о проведении углубленной диспансеризация для россиян, переболевших коронавирусной инфекцией. Как показала практика, COVID-19 зачастую дает целый ряд осложнений на организм. Необходимо как можно быстрее выявить эти последствия инфекции и максимально эффективно пролечить. Мы сделали все необходимое, чтобы федеральный центр выделил их оперативно. Так что у Тюменской области теперь есть ресурсы для того, чтобы все перенесшие коронавирусную инфекцию жители прошли полное обследование по полису ОМС", - сказал он.

Александр Ремезков также подчеркнул, что заседания созданной в апреле прошлого года в условиях пандемии парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований продолжаются и после завершения работы Госдумы седьмого созыва. Парламентарии будут работать и в отпусках, чтобы субъекты федерации могли оперативно получать федеральную финансовую поддержку для решения первоочередных задач.