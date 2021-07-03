Предметы интерактивного искусства выставили в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия' | Фото: ИА "Тюменская линия'

Восемь экспериментальных объектов российских художников представлено на выставке "Между искусств; теплица локальных действий" в мультицентре "Контора пароходства".

Официальное открытие и пресс-показ состоялись 2 июня. Произведения для выставки на протяжении трех месяцев готовили 14 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владимира, Симферополя и Тюмени. Создатели начали форомировать концепции своих проектов во время медиашколы "Фиджитал", затем защитили их на питчинге и прошли отбор на арт-мастерскую.

Куратор арт-мастерской, томский художник Митя Главанков провел экскурсию по экспозиции. "Мы стараемся понять, найти виды новых трансдисциплинарных искусств. В этом проекте объединились не только художники, но и дизайнеры, музыканты. Мы говорим про искусство во множественном числе. Искусств много, говорить о том, что оно одно, думаю, это неправильно", – сказал он.

Первый проект, о котором гостям рассказал Митя Главанков, - "Матр(АС)ица". По его словам, арт-объект важен для него, потому что он является неким высказыванием о механике сборки всей выставки. "Здесь есть 11 слоев, представляющих собой разные измерения, в которых по-своему существуют люди. Эти измерения между собой не пересекаются. Мы пришли в проект из разных миров, получилось взаимодействие миров разных измерений", – сказал он.

Конструкция из настоящих матрасов, из которых намеренно вытащили пружины, снабжена AR- метками. Если навести на них смартфон, открывается видеоряд, соответствующий определенному слою. Зрители могут увидеть эфиры, фрагменты известных многим телешоу. Над "Матр(АС)ицей" трудились авторы из Казани, Москвы и Тюмени.

Резиденция, открытая в рамках проекта "Фиджитал", будет доступна для всех желающих до 31 июля.

Инна Пахомова