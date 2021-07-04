Йога и медитация помогут избавиться от головной боли

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Избавиться от головной боли можно без медицинских препаратов, рассказал РИА Новости врач-терапевт Клиники МЕДСИ в Красногорске Михаил Когтев.

"Все головные боли можно разделить на два типа: первичные — те, которые появляются сами по себе, и вторичные, когда головная боль — это последствие заболевания. Без медицинских препаратов можно избавиться только от первичных, отметил Михаил Когтев.

Чаще всего встречается головная боль напряжения. В большинстве случаев ее причины — стрессы, переживания, депрессии, тревожные расстройства. Кора головного мозга работает слишком интенсивно, поэтому возникает мышечное напряжение. Такую боль можно устранить без лекарств, с помощью релаксации. Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики.

С мигренями без помощи врача и специфической терапии не справиться. Кроме того, важно помнить, что головная боль может возникать из-за сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта.