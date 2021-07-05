Тюменец заплатит тройную сумму за уклонение от уплаты штрафа

| Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

60 тыс. рублей штрафа заплатит тюменец за уклонение от исполнения административного наказания, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Водителя оштрафовали на 30 тыс. рублей за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, а также за отказ от освидетельствования. Однако, должник не стал оплачивать эту сумму. Мужчина решил оспорить штраф в суде, нанял адвоката, заплатив ему 35 тыс. рублей.

Суд не встал на сторону тюменца, и ему пришлось оплатить двойной штраф и расходы на адвоката.