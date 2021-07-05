Тюменца подозревают в убийстве собутыльника
| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области
Тюменца 1957 г. р. подозревают в убийстве 25-летнего собутыльника. Трагедия случилась в одной из квартир дома на ул. Хлебной, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Вечером 4 июля мужчина распивал спиртное с молодым приятелем. В какой-то момент собутыльники повздорили, один ударил другого ножом в грудь. Пострадавший умер на месте от острой кровопотери.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. В скором времени ему предъявят обвинение в совершении преступления.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.