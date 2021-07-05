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Тюменца подозревают в убийстве собутыльника

Происшествия, 14:51 05 июля 2021

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Тюменца 1957 г. р. подозревают в убийстве 25-летнего собутыльника. Трагедия случилась в одной из квартир дома на ул. Хлебной, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Вечером 4 июля мужчина распивал спиртное с молодым приятелем. В какой-то момент собутыльники повздорили, один ударил другого ножом в грудь. Пострадавший умер на месте от острой кровопотери.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. В скором времени ему предъявят обвинение в совершении преступления.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.

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