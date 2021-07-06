Тюменским предпринимателям расскажут о путях выхода на рынки Китая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный вебинар "Путь экспортера на рынок КНР" начнется 7 июля в 10 часов, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

На вебинаре разберут пошаговый план действий как для начинающего, так и для опытного экспортера при выводе продукции на рынок Китая: этапы выхода на китайский рынок; требования рынка КНР, предъявляемые к российским экспортерам; структура логистики в Китай; работа с интернет площадкой Wechat; организация продаж на экспорт в КНР на примере удачных кейсов экспортеров по результатам участия в совместных с Центрами поддержки экспорта и ООО "Энергия Экспорта" проектах.

Вашему вниманию предлагаются знания и опыт, накопленные в ходе ведения внешнеэкономической деятельности и внутренних продаж российской продукции в Китае на протяжении 10 лет.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

При возникновении дополнительных вопросов и заинтересованности необходимо обратиться по адресу электронной почты: export@iato.ru или по телефону 8 (922) 002 45 20.