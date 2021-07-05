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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени "Доброцен" соблюдает масочный режим добросовестно

Общество, 15:03 05 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наличие масок, журналов учета, санитайзеров с антисептиком и дезсредств для уборки помещений и контактных поверхностей проверили в магазине "Доброцен" на ул. Щербакова 5 июля.

"Нарушений не выявлено. Все соответствует нормативам, документы в порядке, в наличии необходимый запас масок и дезсредств", - отметила специалист областного Роспотребнадзора Анастасия Мамонтова.

Отметим, ни одного покупателя без маски в магазинах замечено не было, но некоторые носят их неправильно.

По словам покупателя-пенсионерки Галины Ефимовой, нужно обязательно делать замечания тем, кто носит маску для проформы.

"Я не стесняюсь гражданам напоминать, чтобы носили маску правильно - нос не выглядывал - и соблюдали социальную дистанцию. Понимаю, что это вызывает негативную реакцию, но ведь это для нашей общей безопасности", - подчеркнула женщина.

В соседнем с магазином кафе сотрудники регионального департамента потребительского рынка и полиции выявили отсутствие социальной разметки и маски на лице у работника за стойкой.

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что проверки предприятий общественного питания и торговли проходят на регулярной основе, в том числе по обращениям граждан.

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Инна Кондрашкина

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# департамент потребительского рынка , масочный режим , полиция , проверки , Роспотребнадзор

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