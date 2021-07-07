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Актеры тюменской театральной мастерской участвовали в паблик-токе с Ириной Горбачевой

Общество, 17:17 07 июля 2021

организаторов лаборатории "Я и театр"

Актеры мастерской "ТеМа" из Тюмени впервые приняли участие в театральной лаборатории "Я и театр" в пос. Кабардинка, неподалеку от Геленджика с 25 июня по 1 июля. Ее организатор - культурный центр "Старый парк" - получил грант форума "Таврида" на ее проведение.

По словам художественного руководителя мастерской "ТеМа" Светланы Ханжиной, ее воспитанники получили уникальный опыт, общаясь с режиссерами из Москвы и Санкт-Петербурга.

"На открытии лаборатории мы играли форум-театр. А на закрытии – "Пусть они всегда танцуют". И это полезный опыт для актеров. По тому, как каждый режиссер – это отдельная вселенная, свой способ мыслить. Актеры тем самым расширяют свой профессиональный кругозор. Они растут и профессионально, и личностно", - рассказала Светлана.

В течение пяти дней тюменцы практиковались в актерском мастерстве. Они разделились на несколько групп по режиссерам. Делали эскизы от московских и питерских режиссеров по разным направлениям: документальное, театр художника, литературный и иммерсивный театр. В последний день тюменские актеры представили эскизы на суд жюри.

По словам Ханжиной, тюменцам понравился состав экспертов – Павел Руднев, Татьяна Джурова и Ирина Горбачева. В последний день прошел паблик-ток с Ириной Горбачевой.

организаторов лаборатории "Я и театр" организаторов лаборатории "Я и театр" организаторов лаборатории "Я и театр" организаторов лаборатории "Я и театр" организаторов лаборатории "Я и театр" ﻿

Добавим, что тюменская театральная мастерская "ТеМа" представит постановку "Пусть они всегда танцуют" на Всероссийском фестивале молодой режиссуры "АртМиграция" в сентябре 2021 г. Кроме того, МТЦ "Космос" подал заявку на фестиваль "Поколение NEXT" в Казани и на форум "Особый взгляд" в Санкт-Петербурге, куда должны отправиться молодые актеры.

Анжела Лебедева

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# актеры , театр

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