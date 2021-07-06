На праздник Ивана Купала приглашают тюменцев

| Фото: сообщество "Центр русской культуры" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Центр русской культуры" во ВКонтакте (архив)

Фольклорно-игровая программа "На Ивана Купала" состоится на площади Центра русской культуры в Тюмени 7 июля, начало в 10 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Программа будет насыщена русскими народными играми, викторинами, загадками и водными конкурсами.

"Зрители узнают о том, что купальский праздник был одним из самых ярких и почитаемых у восточных славян, что по древнему поверью Иван Купала олицетворяет расцвет сил природы. В эти дни соединяются противоположности: огонь и вода, тьма и свет костров, мужчина и женщина, а небо дождем орошает сухую землю. Также все узнают, что в загадочную купальскую ночь собирают целебные травы, прыгают через костер, устраивают ритуальные игры и пляски и гадают, пытаясь узнать свою судьбу", — рассказали организаторы.

Возрастное ограничение: 0+.