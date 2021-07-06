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В Тюмени жители дома №13 по ул. Энергостроителей пожаловались на управляющую компанию

Общество, 13:57 06 июля 2021

www.tyumen-city.ru

Жители дома № 13 по ул. Энергостроителей в Тюмени пожаловались на УК "Галион". В ситуации будут разбираться департамент городского хозяйства и Государственная жилищная инспекция, сообщает пресс-служба администрации города.

Жильцы рассказали, что содержанием их нового дома, который введён в эксплуатацию в декабре прошлого года, занимается УК "Галион". Её деятельностью жильцы недовольны, поэтому приняли решение провести собрание по смене управляющей организации. После собрания сдали документы в Государственную жилищную инспекцию. Сейчас пришла очередь прежней УК подготовить заявление на исключение из реестра, на это у неё есть 15 дней, то есть до 10 июля ориентировочно. Пока это заявление в ГЖИ не представлено.

Начальник инспекции – главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая, директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев лично пообщались с жителями дома. По телефону к диалогу присоединился и заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, который посетил Тюмень с рабочим визитом 5 июля.

УК "Галион" в свою очередь провела собрание собственников, чтобы остаться управлять домом.

Тюменцам разъяснили их права в этой ситуации и необходимость проведения некоторых юридических процедур. Представители администрации города и руководитель ГЖИ Тюменской области заверили жителей, что проконтролируют соблюдение их прав.

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# ТСЖ , УК

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