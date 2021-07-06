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Тюменцев приглашают на первую онлайн-смену форума "Территория смыслов"

Общество, 17:39 06 июля 2021

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Тюменцев приглашают на первую онлайн-смену "Голос поколения" всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Регистрация уже стартовала и продлится до 15 июля по ссылке, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Участниками смены "Голос поколения" станут государственные и муниципальные служащие, которые отвечают за реализацию государственной молодежной политики, и сотрудники вузов, отвечающие за воспитательную работу. Кампании форума нацелены сформировать кадровый резерв государственной молодежной политики.

До 18 июля включительно для зарегистрировавшихся будут доступны трансляции, а эксперты форума оценят компетенции участников. Для этого им необходимо будет пройти два опросника и два теста. Оценка личностного потенциала и способностей позволит тюменцам узнать больше о своих компетенциях и проверить собственные силы.

Пройти тест участники могут с 5 по 18 июля во время проведения основных трансляций форума. По его результатам каждому на почту до 2 августа будут отправлены индивидуальные рекомендации для дальнейшего развития. Посмотреть их можно будет также в личном кабинете платформы "Россия — страна возможностей" через раздел "Тесты".

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# Территория смыслов , форум

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