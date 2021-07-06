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Тюменец скрыл официальный доход, чтобы не платить миллион рублей

Общество, 17:15 06 июля 2021

twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

Должник по алиментам скрыл свой официальный доход, чтобы выплачивать своим детям незначительную сумму, сообщает УФССП по Тюменской области.

Тюменец после развода обязан был выплачивать алименты двоим своим сыновьям. Мужчина предоставил с места работы справку, указывающую на доход в 15 тыс. рублей и добросовестно выплачивал указанные проценты с заработной платы. Судебный пристав-исполнитель, отправив запросы в Пенсионный фонд, выявила основное место работы гражданина, на котором его доход в несколько раз превышал заявленный. При перерасчете полагающихся процентов оказалось, что сумма долга составила более 1 млн рублей.

Судебный пристав предупредил должника об обнаруженном им подлоге, обязав выплатить всю сумму долга в срок. Мужчина в тот же день оплатил 1 млн 300 тыс. рублей.

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# алименты , долги

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