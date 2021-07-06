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Жители Тюменской области смогут бесплатно подвести природный газ к участкам после 1 ноября 2021 года

Экономика, 15:08 06 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области смогут бесплатно подвести природный газ к участкам после 1 ноября 2021 года. Эта дата определена постановлением правительства РФ, в которое внесены изменения.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

В Тюменской области подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения происходит в соответствии с действующими правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314. По ним возможность подключения домовладений без привлечения средств населения не предусмотрена.

ФАС РФ 12 июня 2021 г. разместила информацию об особенностях подключения объектов капитального строительства в рамках догазификации без привлечения средств граждан.

Нормативно-правовые акты, направленные на реализацию новых положений российское правительство должно подготовить до 1 ноября 2021 года.

"Тогда у жителей региона и появится возможность бесплатного подключения домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Собственные средства им придется направить на создание инфраструктуры в границах земельного участка и покупку газоиспользующего оборудования", - отметили эксперты.

Напомним, Государственная дума РФ 1 июня приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении. По нему природный газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.

Анжела Лебедева

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# газификация

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