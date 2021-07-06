О работе тюменских огнеборцев - в прямом эфире телеканала "Тюменское время"

| Фото: Тюменское время | Фото: Тюменское время

Всероссийскому дню авиалесоохраны будет посвящена программа "Все включено" на телеканале "Тюменское время" 7 июля.

Начальник "Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов" Василий Абрамов расскажет, как спасают леса в пожароопасный период. Вместе с ведущими шоу Татьяной Фридрих и Шамилем он Пшеуновым обсудит ситуацию с пожарами в регионе. К

Программа "Все включено" выйдет в эфир на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения) 7 июля в 13 часов.