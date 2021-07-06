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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Нарушения антиковидных мер выявлены в одном из обучающих бьюти-центров Тюмени

Общество, 19:07 06 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отсутствие разметки при входе, масок на сотрудниках и посетителях, использование антисептиков с истекшим сроком годности выявили специалисты областного Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и полиции в ООО "Академия стандарт" в ходе рейда 6 июля.

По словам главного специалиста управления Роспотребнадзора Натальи Зацковской, отсутствует рециркулятор, который якобы заперт в одном из помещений директором компании. А графики уборки последний раз были заполнены 26 июня.

"Это формальный подход к мерам профилактики коронавирусной инфекции, что недопустимо в учреждении, где обучают косметологов, проводят медицинские манипуляции", - подчеркнула специалист.

Антисептик для обработки рук открыт год назад, добавила Зацковская, и до сих пор не заменен. Учитывая серьезность нарушений, обществу может грозить административный штраф, решение о наказании примет суд. Она пояснила, что проверка проведена по жалобе, поступившей на электронную почту ведомства от специалиста, который проходил обучение в "Академии стандарта".

Сотрудники компании комментировать выявленные нарушения отказались.

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

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Инна Кондрашкина

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# департамент потребительского рынка , коронавирус , проверки , профилактика , Управление Роспотребнадзора

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