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Юных тюменцев приглашают на международную смену "Лидеры экологии"

Общество, 17:39 07 июля 2021

РДШ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте

Юных экологов из Тюменской области приглашают на смену "Лидеры экологии", которая пройдет в Казани в рамках международного молодежного образовательного форума "Сәләт" с 29 июля по 2 августа.

Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в региональном отделении РДШ, отбор участников уже стартовал и продлится по 9 июля включительно.

"Мы приглашаем ребят в возрасте от 12 до 17 лет, которым интересна тема экологии. Для участия школьников необходимо заполнить заявку из положения и согласие на обработку персональных данных. Затем нужно создать комикс на экологическую тематику. Все это отправить на почту eco@myrdsh.ru", - рассказали организаторы.

Всего планируется отобрать около 300 школьников, которые интересуются темой экологии, из разных регионов страны. В течение пяти дней ребята будут дней жить в палаточном лагере. Их ждут увлекательные лекции от экспертов в сфере экологии и интересные мастер-классы.

Подробная информация размещена в группе Российского движения школьников ВКонтакте.

Любовь Голышева

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# Российское движение школьников , форум , экология

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