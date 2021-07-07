46 случаев клещевого энцефалита и боррелиоза зафиксировано в Тюменской области

| Фото: Роспотпребнадзор по Тюменской области | Фото: Роспотпребнадзор по Тюменской области

30 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 16 клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области с начала сезона. За аналогичный период 2020 года было зафиксировано 18 заболеваний клещевым энцефалитом и 17 клещевым боррелиозом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с 31 марта 2021 года в области зарегистрировано 15 тыс. 421 обращение по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 790 - дети до 14 лет.

Укусы клещами регистрировались на 23 административных территориях.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Всем пострадавшим (не привитым против клещевого вирусного энцефалита) назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. В медицинских организациях создан неснижаемый запас противоклещевого иммуноглобулина для подлежащих экстренной серопрофилактике.