Участок улицы Алексеева в Тюмени перекроют до 1 августа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта будет прекращено по ул. Григория Алексеева в Тюмени до 1 августа, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение на участке от ул. Избышева до ул. Т. Несговорова вводится с 8 июля и связано с ремонтом автомобильной дороги. Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД.

Схемы объезда: улицы Земная, ул. 1-я Молодежная и Несговорова.