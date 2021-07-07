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Участок улицы Алексеева в Тюмени перекроют до 1 августа

Общество, 18:37 07 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта будет прекращено по ул. Григория Алексеева в Тюмени до 1 августа, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение на участке от ул. Избышева до ул. Т. Несговорова вводится с 8 июля и связано с ремонтом автомобильной дороги. Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД.

Схемы объезда: улицы Земная, ул. 1-я Молодежная и Несговорова.

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

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