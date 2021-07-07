  • 7 июля 20217.07.2021среда
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по захвату заложников в Сбербанке

Происшествия, 15:57 07 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту захвата заложников в отделении Сбербанка на ул. Червишевский тракт, 19 в Тюмени возбудили в региональном СУ СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, захватчик 1988 г. р. выдвинул требование о 15 млн рублей.

В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников, при силовой поддержке оперативных сотрудников Росгвардии, РУ ФСБ России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области подозреваемый в совершении указанного преступления задержан.

В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием назначены необходимые экспертизы. Проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель управления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Сбербанк , следствие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:08 07.07.2021Жительница Ишимского района перевела мошенникам 200 тысяч рублей
15:57 07.07.2021В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по захвату заложников в Сбербанке
14:50 07.07.2021Пассажир "Лады" вылетел из машины и погиб на тюменской трассе
14:15 07.07.2021Захват заложников в Сбербанке на Червишевском тракте в Тюмени. Главное