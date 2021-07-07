В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по захвату заложников в Сбербанке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту захвата заложников в отделении Сбербанка на ул. Червишевский тракт, 19 в Тюмени возбудили в региональном СУ СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, захватчик 1988 г. р. выдвинул требование о 15 млн рублей.

В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников, при силовой поддержке оперативных сотрудников Росгвардии, РУ ФСБ России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области подозреваемый в совершении указанного преступления задержан.

В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием назначены необходимые экспертизы. Проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель управления.