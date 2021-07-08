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Образовательный проект "Вектор 2.0" объединит 330 молодых жителей Тюменской области

Общество, 12:31 08 июля 2021

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

330 человек из 10 муниципальных образований Тюменской области пройдут обучение по инновационным образовательным программам в рамках проекта "Вектор 2.0" с июля по ноябрь. Участникам предложат занятия по работе с тактическими беспилотными программами, с оружием, по первой помощи в особых условиях, киберспорту, сообщает центр "Аванпост".

"Особенностями проекта являются формирование инновационного образовательного пространства, использование технологий модульного обучения, элементов дистанционного и электронного образования. При реализации образовательных программ используется современная учебно-материальная база, позволяющая сформировать у обучающихся практические компетенции для получения актуальной профессии в будущем",— рассказали организаторы.

В рамках проекта будут организованы мастер-классы и диалоговые площадки для педагогического сообщества по обмену опытом реализации образовательных программ для допризывной молодежи.

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# Аванпост , обучение

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