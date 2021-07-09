Тюменцы могут присоединиться ко Всероссийскому студенческому выпускному

| Фото: АНО "Россия - страна возможностей" ВКонтакте | Фото: АНО "Россия - страна возможностей" ВКонтакте

Всероссийский студенческий выпускной пройдет 10 июля в онлайн-формате. Студенты Тюменской области могут присоединиться к нему с 13 до 16 (мск) на площадке VK.COM/RSVRU.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Елены Дружининой, второй всероссийский студенческий выпускной будет посвящен Году науки и технологий.

"Очень надеемся, что в следующем году мы наконец-то перейдем в живой формат. Ну а чтобы не потерять ощущение праздника в Год науки и технологий мы с нашими коллегами из АНО "Россия – страна возможностей" постарались максимально насытить онлайн-программу мероприятиями. Выпускники, их родители и преподаватели, безусловно, заслужили этот праздник. Уверена, что в этом году он пройдет так же ярко и будет таким же запоминающимися для всех участников", – сказала она.

Праздничный концерт выпускного можно посмотреть на Первом канале, начало в 22.30 (мск).