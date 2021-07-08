  • 8 июля 20218.07.2021четверг
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Абитуриентам SAS расскажут о новой магистерской программе ТюмГУ

Общество, 17:49 08 июля 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Online-день открытых дверей магистерской программы Experimental Higher Education (X-HE) пройдет в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ 9 июля. Абитуриентов будут ждать с 15 часов, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Встреча пройдет на английском языке. Заместитель директора SAS по образованию Даниэл Контовский и руководитель исследовательской группы Центра трансформации образования Сколково, куратор магистерской программы X-HE Дара Мельник расскажут о том, зачем высшему образованию нужны эксперименты, как устроена магистерская программа SAS, а также ответят на все вопросы.

Experimental Higher Education - это двухлетняя программа по подготовке профессионалов в сфере высшего образования, сфокусированная на образовательных инновациях. Интенсивная программа и в плане практики, и в плане академического наполнения ориентирована на кандидатов с опытом в сфере образования. Первый год обучения – очный, второй – заочный.

Присоединиться ко встрече можно через онлайн-трансляцию на YouTube-канале SAS. Регистрация доступна по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День открытых дверей , магистратура , ТюмГУ , Школа перспективных исследований

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:55 08.07.2021Трое тюменских блогеров признаны победителями всероссийского конкурса "Страна открытий"
18:35 08.07.2021В Тобольске "Отряды мэра" очистили берег Иртыша
18:21 08.07.2021Минтруд: прием заявлений на выплату для школьников стартует 15 июля
18:10 08.07.20219 июля - события дня