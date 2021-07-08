Абитуриентам SAS расскажут о новой магистерской программе ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Online-день открытых дверей магистерской программы Experimental Higher Education (X-HE) пройдет в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ 9 июля. Абитуриентов будут ждать с 15 часов, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Встреча пройдет на английском языке. Заместитель директора SAS по образованию Даниэл Контовский и руководитель исследовательской группы Центра трансформации образования Сколково, куратор магистерской программы X-HE Дара Мельник расскажут о том, зачем высшему образованию нужны эксперименты, как устроена магистерская программа SAS, а также ответят на все вопросы.

Experimental Higher Education - это двухлетняя программа по подготовке профессионалов в сфере высшего образования, сфокусированная на образовательных инновациях. Интенсивная программа и в плане практики, и в плане академического наполнения ориентирована на кандидатов с опытом в сфере образования. Первый год обучения – очный, второй – заочный.

Присоединиться ко встрече можно через онлайн-трансляцию на YouTube-канале SAS. Регистрация доступна по ссылке.