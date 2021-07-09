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В Тюмени пройдет велоквест "В поисках истины"

Общество, 09:06 09 июля 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Велоквест "В поисках истины" развернется в Тюмени 11 июля в 14 часов, сообщает Visit Tyumen.

По словам организаторов, это командное соревнование, сочетающее элементы игры, спортивного состязания и экскурсии по городу.

"Мы много катаемся по улицам, переулкам и закоулкам Тюмени, но мало знаем или не замечаем некоторые места. Квест — это возможность лучше узнать любимый город и прокатиться в компании единомышленников весело и с пользой", — рассказали организаторы.

Желающие принять участие в велоквесте должны взять с собой заряженные телефоны, позвать в свою команду друзей. Команды по 5-8 человек будут формироваться на старте. Группы стартуют на площади Памяти.

Стоимость: 100 рублей. Зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

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# велосипедисты , отдых

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