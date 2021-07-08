Курс доллара впервые с мая поднялся выше 75 рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На утренних торгах доллар впервые за два месяца пробил отметку в 75 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:52 мск повышался на 35 копеек — до 75,06 рубля.

Несколькими минутами ранее доллар поднимался до 75,08 рубля — максимума с 4 мая. "Опубликованные вчера протоколы последнего заседания ФРС не добавили оптимизма инвесторам. Риски сокращения поддержки рынка долларовой ликвидностью через выкуп облигаций (сейчас 120 миллиардов долларов в месяц)​ повышают спрос на защитные активы", — отметил аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Евро вырос на 46 копеек, до 88,55 рубля.