Трое тюменских блогеров признаны победителями всероссийского конкурса "Страна открытий"

Алена Третьякова | Фото: регионального департамента потребительского рынка и туризма Алена Третьякова | Фото: регионального департамента потребительского рынка и туризма

Блогеры Тарлан Керимов, Алена Третьякова и Саша Котюх стали победителями всероссийского конкурса "Страна открытий". Их небольшие видео о значимых и любимых местах в Тюмени и Тюменской области, выложенные в TikTok, получили высокую оценку жюри.

По информации регионального департамента потребительского рынка и туризма, 17-летний Тарлан Керимов победил в категории "Урбанистика, в своем видео он рассказал о нарядном доме купцов Чираловых, микрорайоне "Европейский" и площади 400-летия Тюмени с самым большим в стране зданием драмтеатра.

Алена Третьякова, 16 лет, отмечена в номинации "Экология". Она познакомила всю страну с экопарком "Затюменский". А Саша Котюх, 17 лет победила в рубрике "Энергетика", девушка провела небольшую экскурсию по заводу компании "СИБУР".

Всего в конкурсе "Страна открытий" участвовали более 25 тыс. молодых блогеров. Члены жюри - режиссеры, продюсеры, популярные travel-блогеры и тиктокеры - выбрали 85 победителей в 10 номинациях: от урбанистики до транспорта и космоса.

Награждение победителей пройдет 15 августа в Москве. После этого они отправятся в образовательно-туристическое путешествие на детском поезде. Сопровождать их будут блогеры и режиссеры "Страны открытий".