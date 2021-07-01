В Ишиме благоустроят территорию у памятника работникам механического завода

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Территория у памятника воинам, работникам Ишимского механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны будет благоустроена. Аукцион на выполнения работ уже проведен, сообщил глава Ишима Федор Шишкин.

"Выполним здесь планировку, уложим брусчатку, организуем парковочные места, клумбы, посадим новые деревья, смонтируем светильники, установим скамейки и урны. Аукцион на выполнение этих работ уже объявлен", - уточнил он.

Эта территория, как сообщается на сайте администрации Ишима, расположена на улице Красина, впервые была облагорожена в 1970-м году и до 1995 года выполняла роль общегородского мемориала.

Бетонная стела со списками погибших на фронтах находится в собственности Российских железных дорог, поэтому вкладывать средства в ее ремонт муниципалитет не может. При этом достигнута договоренность о замене на памятнике облицовочных плит с именами погибших в ВОВ со структурным подразделением АО "РЖД" Свердловской железной дороги