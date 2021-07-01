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В Ялуторовском районе завершилась химпрополка посевов

Экономика, 15:02 11 июля 2021

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

В Ялуторовском районе завершилась химическая прополка культурных растений. Обработано все 22 995 гектаров засеянных площадей.

Сейчас все силы аграриев района направлены на заготовку грубых кормов для скота. По данным оперативной сводки по растениеводству, на сено скошено трав на 829 гектарах, или чуть более 8 процентов от плана, 458 — подобрано. В передовиках - СПК "Садовод" — 23,2% и ООО "Чайка" — 22,2%.

Также "Чайка" в лидерах по сенажу, заготовившая 25,7% от запланированных 5000 тонн. Немного отстает от киёвцев сельхозпредприятие АО "Приозёрное", которое выполнило 24,2% от 13 тыс. тонн. Всего же в районе заготовлено 17,8% сенажа, что составляет 6 тыс. 363 тонны из запланированных 35 тыс. 796 тонн.

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# аграрии , АПК , химическая прополка

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