В Ярково гусей украли по-соседски

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Подозреваемых в краже гусей задержали полицейские в с. Ярково. Злоумышленники продали птиц местной жительнице за 1 тыс. рублей, а деньги потратили на спиртное, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратился 35-летний житель села. Он рассказал, что у него похитили двух гусей. Ущерб мужчина оценил в 3 тыс. рублей. Накануне он выпустил пятерых птиц на самовыгул, но вечером домой вернулись только три гуся.

Самостоятельные поиски результата не дали, и селянин обратился в полицию. По подозрению в краже правоохранители задержали двух ранее неоднократно судимых безработных местных жителей.

Подозреваемые признались, что распивали спиртное, когда в ограду дома зашли два гуся. Злоумышленники похитили птиц и продали местной жительнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - пять лет лишения свободы. Гуси возвращены законному владельцу.