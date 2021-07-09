Лекцию по фильму "Джокер" прочтет тюменцам ученик Владимира Меньшова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вводную лекцию по фильму Тода Филипса "Джокер" проведет ученик оскароносного Владимира Меньшова, студент ВГИКа, режиссер Марк Нуриев в новом пространстве Factura в Тюмени 9 июля в 21 час 20 минут, сообщает Visit Tyumen.

Спустя полчаса зрителям предложат посмотреть сам психологический триллер.

Добавим, что в 20 часов 30 минут в новом пространстве посетителей ожидает небольшой DJ сет с легкой танцевальной музыкой.

Стоимость: 300 рублей. Возрастное ограничение: 18+. Найти новое пространство можно по адресу: ул. Володарского, 22/Дзержинского, 38.

Напомним, новое креативное пространство Factura открыли в Тюмени 3 июля. Первыми, кто расположился на его территории, стали участники мини-фестиваля "Джем". Он будет проходить все выходные дни в течение двух месяцев.