В Тюмени открыли новое креативное пространство Factura

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новое креативное пространство Factura открыли в Тюмени на пересечении улиц Володарского, 22 и Дзержинского, 28. Первыми, кто расположился на его территории, стали участники мини-фестиваля "Джем". Он стартовал 3 июля, и будет проходить все выходные дни в течение двух месяцев.

По словам организатора креативного пространства Артёма Андросова, уже во время технического открытия к ним поступило более 50 запросов от тех, кто готов представить свою деятельность на данной территории.

"Это говорит о том, что спрос на такие пространства есть. Осталось изучить потенциал предпринимателей и помочь им в развитии. Главная задача пространства – развитие креативных индустрий", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Артём Андросов.

Как заметил он, идея организации креативных пространств через сферу предпринимательства давно обсуждается на уровне региональной власти. Новое пространство Factura станет определенным тестом для предпринимательского сообщества города.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Для фестиваля "Джем" все мероприятия в креативном пространстве пройдут бесплатно. Но, к примеру, есть ребята, которые попросили нас по билетам сделать вход на кинопоказы, так как это не просто показы широко известного, рыночного кино, это будет иной формат – авторские фильмы и лекции от экспертов. Наша задача - найти культурный код, найти тех ребят, которые имеют потенциал для роста. А мы уже в лице "Опора России", правительства Тюменской области готовы их поддерживать и развивать. Сейчас все понимают, что основная добавочная стоимость создается в креативных индустриях. И в городе явно не хватает таких пространств, которые расположены вот в таких уютных двориках", - уверен Андросов.

Все мероприятия в новом пространстве Тюмени, пройдут с соблюдением антиковидных мер, добавляет Артём. Пандемия с ее локдауном больно ударила по бизнесу. Не хотелось бы повторения истории, говорит он.

"Конечно, многое зависит от отраслей, есть рынки которые за период пандемии выросли кратно. Есть те, кто сузился. Те, кто смог перестроится, успешны. Те, кто не успел перестроиться, кто до сих пор находится под жестким прессингом ковида, тем тяжело. Мир изменился, он не будет прежним, поэтому задача предпринимателей – находясь в реальности, меняться", - сказал организаторов креативного пространства Factura.

Помимо внешних факторов, которые влияют на успешное и безболезненное развитие малого и среднего предпринимательства, есть еще и внутренние проблемы. Острая нехватка квалифицированных специалистов – вот с чем сталкиваются бизнесмены все чаще.

"Кто-то говорит о том, что не может найти работу и обращается за помощью к президенту. А у нас в чате предпринимателей есть запрос на повара для кофейни, которого не могут найти уже два месяца. Предпринимательству нужны квалифицированные, понимающие сотрудники", - поделился Артём Андросов.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева