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"ЭтноЛето" для тюменцев устроят в Гилевской роще

Общество, 16:17 09 июля 2021

из сообщества "ДНК "Строитель" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ДНК "Строитель" во ВКонтакте

Интерактивные тематические площадки с мастер-классами и песнями ждут тюменцев в рамках проекта "ЭтноЛето" в Гилевской роще в Тюмени 10 июля с 13 до 17 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Гости познакомятся с традиционной культурой народов, проживающих на территории Тюменской области. Специалисты Дворца национальных культур "Строитель" подготовили национальные игры и состязания, мастер-классы, семейные конкурсы и маскарады, концертные программы с участием творческих национальных коллективов, детские дискотеки.

События в рамках проекта "ЭтноЛето" проводят каждую субботу. В программе на 10 июля значатся концертно-развлекательная программа "На Ивана, на Купала", мастер-классы по росписи камней, изготовлению цветов и очелья, интерактивная программа "Собирайся народ, в большой, дружный хоровод" и другие мероприятия. Гостями станут музыкальный дуэт Павел Андреенко и Наталья Середа, исполняющие советские, народные и авторские песни.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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# Гилевская роща , мастер-класс , отдых , песни

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