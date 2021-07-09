"ЭтноЛето" для тюменцев устроят в Гилевской роще

| Фото: из сообщества "ДНК "Строитель" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ДНК "Строитель" во ВКонтакте

Интерактивные тематические площадки с мастер-классами и песнями ждут тюменцев в рамках проекта "ЭтноЛето" в Гилевской роще в Тюмени 10 июля с 13 до 17 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Гости познакомятся с традиционной культурой народов, проживающих на территории Тюменской области. Специалисты Дворца национальных культур "Строитель" подготовили национальные игры и состязания, мастер-классы, семейные конкурсы и маскарады, концертные программы с участием творческих национальных коллективов, детские дискотеки.

События в рамках проекта "ЭтноЛето" проводят каждую субботу. В программе на 10 июля значатся концертно-развлекательная программа "На Ивана, на Купала", мастер-классы по росписи камней, изготовлению цветов и очелья, интерактивная программа "Собирайся народ, в большой, дружный хоровод" и другие мероприятия. Гостями станут музыкальный дуэт Павел Андреенко и Наталья Середа, исполняющие советские, народные и авторские песни.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.