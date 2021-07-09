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В Тюменской области отремонтируют 11 аварийно-опасных участков дорог

Экономика, 17:12 09 июля 2021

администрация Ялуторовска | Фото: администрация Ялуторовска

Ремонт на 11 аварийно-опасных участках дорог в Тюменской области завершат до конца 2021 года. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает Главное управление строительства региона.

Дорожники уже устранили колейность на трех участках обхода Тюмени и на дороге Тюмень - Нижняя Тавда.

Также ведется установка дорожных знаков "Аварийно опасный участок", удаляются кустарники в полосе отвода, наносится покрытие проезжей части шумовых полос.

Кроме того, на светофорах появляются дополнительные секции для поворота налево с отдельной фазой, устанавливаются комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также Г-образные опоры на пешеходных переходах с дублированием дорожных знаков "Пешеходный переход" над проезжей частью.

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# Главное управление строительства Тюменской области , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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