Николай Брыкин попросил жителей Тюменской области присоединиться к поискам Насти Муравьевой

фото из ВК Николая Брыкина фото из ВК Николая Брыкина

Несколько общественных организаций Тюменской области привлек к поискам 9-летней Насти Муравьевой депутат Государственной думы Николай Брыкин. Ребенок пропал 30 июня, поиски ведутся круглосуточно. Оказать помощь может каждый, напомнил депутат на своих официальных страницах в социальных сетях во ВКонтакте, Facebook и Instagram.

"Наблюдая за ситуацией, не могу оставаться в стороне. Попросил подключиться еще несколько общественных организаций Тюменской области. Они занимаются активным распространением ориентировок. Надеюсь, девочка найдется живой и здоровой. Дети не должны пропадать! Если вы тоже хотите присоединиться к поискам Насти Муравьевой, обратитесь на горячую линию поискового отряда "ЛизаАлерт" 8 800 700-54-52 или "Белая Сова — Тюмень" 8 932 32-39-911", - написал он.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, либо об обстоятельствах пропажи, просят позвонить по телефонам: 8-904-491-43-25 (оперативный дежурный Следственного комитета); 102, 112, 93-27-27, 291-600 (дежурная часть УМВД г. Тюмени), 291-100 (отдел полиции № 3). Также звонки принимают на горячей линии отряда "ЛизаАлерт" по номеру 8(800)700-54-52.