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Творческие тюменцы могут получить полмиллиона рублей

Общество, 13:51 10 июля 2021

из сообщества "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте (архив)

Прием заявок на вторую волну конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" стартует 19 июля. Максимальная сумма гранта – 500 тыс. рублей.

Защиты проектов пройдут с 13 по 15 августа, а 19 августа станут известны имена победителей.

"Победители первой волны ЦЕХа уже успешно реализуют свои проекты, а у нас стартует вторая волна, на которую может податься любой желающий. Перед стартом приема заявок мы, как и всегда, проведем большую образовательную программу с федеральными и региональными экспертами по вопросам проектирования, развития современного театра и продвижения своих проектов. Лекции и мастер-классы будут проходить как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Посетить их могут абсолютно все: для этого совсем не обязательно быть участником конкурса", – рассказала руководитель театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

Она также отметила, что у конкурса, как и в первой волне, есть приоритетные направления, заявок по которым организаторы ждут с особенным интересом.

"Это цифровой театр, спектакли для одного зрителя, спектакли, поставленные по современной драматургии (пьесы, написанные не ранее 2015 года), театральные и околотеатральные проекты, связанные с развитием актуальных форм театра, а также направленные на работу с детьми и подростками", - уточнила она.

В первую волну конкурса "ЦЕХ" финансовую поддержку получили 13 проектов. Среди них Режиссерско-актерская лаборатория, спектакль-диалог "Я смотрю на тебя", спектакль "Эпидемия", Лаборатория симультанного перформанса, пишет Moi-portal.ru.

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# конкурс ЦЕХ , культура , МТЦ Космос , театры

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