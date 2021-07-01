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Воспитанники тюменского "Кванториума" завоевали награды всероссийской олимпиады

Общество, 12:14 10 июля 2021

Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Воспитанники детского технопарка "Кванториум" из Тюмени завоевали награды Всероссийской научно-технической олимпиады по автомоделированию. Она прошла в Ярославле в рамках фестиваля "Траектория технической мысли 2021", сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Тюменскую область на мероприятии представляли тренеры, преподаватели и учащиеся автомобильного объединения центра технических видов ДТиС "Пионер" и детского технопарка "Кванториум". В общекомандном зачете тюменцы стали вторыми.

В личном зачете первые места в своих категориях заняли Александр Прищепа и Владимир Мартьянов. Серебряную награду завоевал Егор Тарелкин. На третьем месте оказались Софья Ударцева, Захар Батырев и Владимир Щербаков. В пятерке лучших также Семен Прищепа, Иван Цепелев и Егор Шаламов.

Добавим, участниками олимпиады стали шесть команд, 40 воспитанников научно-технической направленности из Тюменской, Ростовской, Ярославской областей, Удмуртской Республики и Санкт-Петербурга.

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# автомоделирование , Дворец Пионер , кванториум , олимпиада

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