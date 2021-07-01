Ученый оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Утверждения о том, что многие пациенты перенесли COVID-19 несколько раз, не имеют оснований. Подавляющее большинство заражались коронавирусом только один раз.

Такое мнение высказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, пишет РИА Новости.

По его словам, есть минимум четыре инфекции, при которых также теряется запах и вкус. Поэтому только на основании этих признаков без лабораторных анализов нельзя утверждать, что человек перенес COVID-19, подчеркнул Нетесов.

Он добавил, что очень редко пациенты действительно болеют дважды. Но это происходит, когда первый раз они заразились одним штаммом коронавируса, а второй раз — другим. По словам ученого, это один случай на 100-200 тысяч человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторно заболевают COVID-19 не более одного процента пациентов. После полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев.