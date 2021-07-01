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В Тюмени стартует онлайн-акция "Лето с РДШ"

Общество, 14:47 10 июля 2021

фото группы "Российское движение школьников | Тюмень" ВКонтакте | фото группы "Российское движение школьников | Тюмень" ВКонтакте

Школьникам из Тюмени предлагают поучаствовать в онлайн-акции "Лето с РДШ".

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в городском отделении Российского движения школьников, ребята могут рассказать о том, как проходит их лето.

"Мы предлагаем школьникам проявить свои творческие способности и заявить о своем школьном активе РДШ на всю Тюмень. Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить конкурсное задание. Ребятам нужно до 8 августа собрать команду от школы не менее трех человек и снять видео "Как вы проводите лето с пользой", - рассказали организаторы.

Продолжительность видеоролика должна составлять не более трех минут. Затем его необходимо выложить в сообществе своей школы или на личной странице ВКонтакте с хештегами #РДШТюмень, #ЛетосРДШ. Также нужно отметить официальную страницу "Российское движение школьников | Тюмень".

Итоги конкурса подведут 16 августа. Организаторы определят две лучшие команды, которые получат призы и мерч РДШ. Одна команда будет определена по итогам голосования в группе ВКонтакте, а вторая по решению муниципального штаба РДШ.

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# акция , Российское движение школьников

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